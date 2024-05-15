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BBP Lideri Destici: Ayhan Bora Kaplan Soruşturması Bir Komplo

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili komplo iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin hedef alındığı bir süreç olduğunu belirtti ve devletin güçlü olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili "komplo" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok net bir şekilde Cumhurbaşkanımızın, hükümet üyelerimizin hatta eski bakanlarımızın ve çok önemli bürokratlarımızın hedef alındığı bir süreç olduğu gözüküyor. Tabii devletimiz güçlüdür, hükümetimiz güçlüdür. İnanıyorum ki bununla ilgili gereği mutlaka yapılacaktır ve yapılmaya başlanmıştır" dedi.

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yönelik "komplo" iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Destici, hafife alınamayacak ciddi bir süreçle karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Destici'nin açıklaması şöyle:

"Çok net bir şekilde Cumhurbaşkanımızın, hükümet üyelerimizin hatta eski bakanlarımızın ve çok önemli bürokratlarımızın hedef alındığı bir süreç olduğu gözüküyor. Şu an net bir şekilde ortaya çıkmadı ama eldeki bilgiler ve açıklanan hadiselere baktığımız zaman bunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii devletimiz güçlüdür, hükümetimiz güçlüdür. İnanıyorum ki bununla ilgili gereği mutlaka yapılacaktır ve yapılmaya başlanmıştır. 15 Temmuz'a dur demiş bir Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı var, milletimiz var. Dolayısıyla bunlara asla geçit verilmeyecektir ve gereği yapılacaktır. Bu işlere tevessül edenler mutlaka ama mutlaka hak ettikleri sonuçla ve cezayla karşı karşıya kalacaklardır. Bu arta kalan ayrık otları da mutlaka temizlenip Emniyetimizde ise Emniyetten, yargımızın içerisindeyse yargımızın içinden başka kurumlarımızın içine sızmışsa oradan mutlaka sökülüp atılacaktır. Yeni FETÖVARİ yapılar varsa bunlarda deşifre edilecektir. Bunlardan da tamamen kurumlarımız ve devletimiz temizlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yürüyüşünü hiç kimse engelleyemeyecektir. BBP olarak seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yanındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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