Batman Sason ilçesinde çocuklar için kar şenliği düzenlendi
Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar için kar şenliği düzenlendi. Kaymakamlık tarafından Yiğitler köyündeki ilkokulda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Murat Mete de eşi Pınar Mete ile katıldı. Şenlikte uçurtma uçuruldu, kızaklarla karda yarış yapıldı. Kaymakam Mete öğrencilere hediyeler verdi, derslerinde başarılar diledi.
Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar için kar şenliği düzenlendi.
Kaymakamlık tarafından Yiğitler köyündeki ilkokulda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Murat Mete de eşi Pınar Mete ile katıldı.
Şenlikte uçurtma uçuruldu, kızaklarla karda yarış yapıldı. Kaymakam Mete öğrencilere hediyeler verdi, derslerinde başarılar diledi.