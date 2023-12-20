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Batman'da lise öğrencileri Gazze'ye destek etkinliği düzenledi

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Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze'ye destek etkinliği düzenledi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarından Dabke gösterisi sergilendi.

Batman'da lise öğrencileri İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze'ye destek etkinliği düzenledi.

Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde düzenledikleri etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Gazze koreografisi oluşturan öğrenciler, seslendirdikleri ezgiler eşliğinde Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarından Dabke gösterisi yaptı.

Müdür Yardımcısı Emin Sütçü, burada yaptığı konuşmada, sahip oldukları tüm imkanlarla Filistin'in yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını belirterek, "Sevgili gençler, elinizden ve dilinizden geldiğince Kudüs davasına sahip çıkın ve bu davayı anlatın." ifadesini kullandı.

Etkinlik okunan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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