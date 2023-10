Batman'da İsrail'e Karşı 'Aksa Tufanı Operasyonu'na Destek Açıklaması

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu ile Peygamber Sevdalıları Vakfı, İsrail'e karşı başlatılan ' Aksa Tufanı Operasyonu'na destek için basın açıklaması yaptı. Gülistan Caddesi'nde bir araya gelip, ' Kudüs Özgür Değilse Dünya Tutsaktır' yazılı pankart ile Filistin bayrakları taşıyıp, sık sık slogan atan grup, Filistinlilere destek için dua etti. Kur'an'ı Kerim tilaveti sonrası basın açıklaması yapıldı.

'TÜM ZALİMLERE VERİLMİŞ BİR CEVAPTIR'

Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Dönem Sözcüsü Abdurrahim Demirtaş, "100 yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek kadın, yaşlı, çocuk demeden katlederek, habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, dün sabah pervasız eylemlerinin karşılığını mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı Operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Bir kere daha bugünü, bizlere bahşeden Allah'a hamdediyoruz. İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'mız, her gün terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyorken, sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyorken, 10 yaşında çocuklar tutuklanıyorken, Gazze'de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil; tüm Müslümanların izzeti her gün, her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon, yalnız İsrail'e değil; dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır" dedi.

'KATLİAMLAR YAPILIRKEN NEREDEYDİNİZ'

Demirtaş, açıklamanın devamında, şunları söyledi:

"Art niyetli kişi ve kuruluşlar Aksa Tufanı'nı insan hakları çerçevesinde değersizleştirmeye, karalamaya çalışırken, şu soruyu kendilerine sormak gerekir; kutsal toprakları işgal etmek sureti ile tüm insan hak ve hürriyetlerini, tüm hukuk kurallarını ayaklar altına alarak kundaktaki bebekleri dahi şehit eden terör devleti İsrail'i ne ile itham ettiniz? 10 yaşında babasının kollarında şehit edilen Muhammed için ne dediniz? Cenin'de, Nablus'ta, Gazze'de katliamlar yapılırken neredeydiniz? İsrail'in başkenti ne Kudüs ne de Tel-Aviv'dir. İsrail'in başkenti cehennemin dibidir. İşte dün sabah olduğu gibi hiç beklemediğiniz bir anda, sizi bu coğrafyadan söküp atacağımız günler yakındır. Müslümanların da Filistin davasına gerekli önemi ve önceliği vermesi, tüm maddi olanakların ve manevi desteğin mücahitlerin hizmetine sunması şarttır. Kudüs ve Mescid-i Aksa için gayret göstermek imanımızın ve insanlığımızın bir gereğidir."