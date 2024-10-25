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Batman'da 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali Açıldı

Batman'da 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali Açıldı
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Batman'da düzenlenen 7. kitap fuarı ve Kültür Sanat Festivali'nde Vali Ekrem Canalp, kentteki kitap sevgisinin arttığını belirterek, her okula kütüphane kurduklarını ve 1 milyon 200 bin kitabı okurların erişimine sunduklarını açıkladı.

BATMAN'da 159 yayınevinin katıldığı 7'nci kitap fuarı ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışında konuşan Valisi Ekrem Canalp, "Batmanlıların kitap sevgisine bizde devlet olarak elimizden gelen en yüksek desteği veriyoruz. Bizim köylerimizdeki, mezralarımızdaki okullar dahil her okulumuzda şuanda kütüphanemiz var ve 1 milyon 200 bin kitabı biz bu kütüphanelerimize koyduk" dedi.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Kitap fuarı ve Kültür Sanat Festivali' başladı. 25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde valilik önündeki kurulan kitap fuarında 159 yayınevi okurlarıyla buluştu. Fuar açılışında konuşan Vali Ekrem Canalp, katılımların her geçen yıl arttığını ifade ederek, "Batman okumayı seviyor. Batman kitabı seviyor. Her sene yapmış olduğumuz kitap fuarına katılım katlanarak artıyor. 2023 yılında bu artış öyle bir hale geldi ki Türkiye'de açık alanlarda yapılmış olan kitap fuarlarının en büyüğü Batman'da oldu. Batmanlıların fuara göstermiş oldukları ilgi, alaka öylesine büyük bir boyuta ulaştı ki 470 bin nüfuslu kentte 465 bin kişi bu fuarı ziyaret etti. Nasıl ki, geçen sene Batman Petrolspor sporda şampiyon oldu, Batmanlılar da kültür söz konusu olduğu zaman, kitap söz konusu olduğu zaman Batman'ı Türkiye'nin şampiyonu yaptılar. Geçen sene 150 yayın evimiz vardı, bu sene 159'a çıktı. Yayın evlerimizin de Türkiye'nin en büyük kitap fuarına olan ilgi ve alakaları artarak ve katlanarak devam ediyor. Bu da memnuniyet verici. Batmanlıların kitap sevgisine bizde devlet olarak elimizden gelen en yüksek desteği veriyoruz. Bizim köylerimizdeki, mezralarımızdaki okullar dahil her okulumuzda şuanda kütüphanemiz var ve 1 milyon 200 bin kitabı biz bu kütüphanelerimize koyduk. Bizim evlatlarımız, 1 milyon 200 bin kitabı her gün okuma hakkına sahipler" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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