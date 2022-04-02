Batman'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

BATMAN (AA) - Batman'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Renkli Eller Otizm Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

Atatürk Parkındaki etkinlikte, öğrenciler halay çekti, dernek üyesi otizmli olan Barış Gayretli, otizmli bir çocuğun yazdığı mektubu okudu.

Etkinlikte konuşan Vali Hulusi Şahin, bir toplumun medeniyet seviyesinin özel bireylerine vermiş olduğu değerle ölçüldüğünü söyledi.

"Özel bireylerimize yeterli sabrı, ihtimamı, ilgiyi ne kadar gösterirseniz o kadar aslında medeni bir toplum olursunuz. ve bunu yaptığınız zaman sanmayın ki onlar topluma yük olurlar. Onlar yeterli ilgiyle toplumdan aldıklarını fazlasıyla topluma verirler." diyen Şahin, özel bireyler için Engelsiz Yaşam Merkezi yapılacağını bildirdi.

Şahin, "Batman'a bölgede olmayan çok özel ve güzel bir engelsiz yaşam merkezi kazandıracağız." diye konuştu.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.