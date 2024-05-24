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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler yeni bir kaçak yerleşim birimi kurdu

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Bir grup Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da yeni bir 'kaçak' yerleşim birimi kurduğu belirtildi. Yerleşimcilerin, bölgedeki bedevi halkı sıkıştırmak ve onları doğal su kaynaklarından mahrum bırakarak göçe zorlamak amacıyla kurulduğu aktarıldı.

Bir grup Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da yeni bir "kaçak" yerleşim birimi kurduğu belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı haberde, yaklaşık 15 Yahudi yerleşimcinin, Eriha'nın kuzeyindeki El-Uca su kanalının 300 metre yakınına yeni bir kaçak yerleşim birimi kurduğu ifade edildi.

Yerleşimcilerin, 2 hafta önce başka bir yerleşim birimi daha kurduğu kaydedilen haberde, bu kaçak yerleşimlerin, İsrail'deki sağcı hükümetin teşvik ettiği kolonyal planların bir parçası olduğu dile getirildi.

Söz konusu yerleşimlerin, bölgedeki bedevi halkı sıkıştırmak ve onları doğal su kaynaklarından mahrum bırakarak göçe zorlamak amacıyla kurulduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarla Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere ait toprakları ele geçirebilmek amacıyla kaçak yerleşim, yol ve çit inşa ederek sömürgeci faaliyetlerini arttırdı.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor.

Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.

Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

Peace Now'a göre, İsrail yönetimi 2023'te yaklaşık 15 kaçak yerleşim biriminde "geriye dönük yasallaştırma" sürecini başlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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