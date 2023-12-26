Batı Şeria'da İsrail'in saldırıları ve ihlaller protesto edildi

İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran olmak üzere 7 farklı cepheden saldırı altında olduğunu öne sürdü.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre Gallant, İsrail Meclisinin Dışişleri ve Güvenlik Komitesine yaptığı konuşmada, "çok cepheli bir savaşın" içinde olduklarını söyledi.

"Gazze, Lübnan, Suriye, Batı Şeria, Irak, Yemen ve İran olmak üzere 7 farklı bölgeden saldırı altındayız. Bu cephelerin altısında faaliyet gösterdik. Net bir şekilde söylüyorum, bize karşı çalışan herkes potansiyel hedeftir, kimsenin dokunulmazlığı yok." ifadesini kullanan Gallant, İsrail'in söz konusu bölgelerden hangilerine saldırı düzenlediğine ilişkin ayrıntı vermese de Gazze, işgal altındaki Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

Gazze'deki saldırılara ilişkin de Gallant, "Gazze'deki savaş uzun, zorlu ve yüksek maliyetli olacak ancak gerekçesi olabilecek en yüksek düzeydedir. Gazze'deki savaşın hedeflerine ulaşılamaması durumunda insanlar, onları nasıl koruyacağımızı bilmediğimiz bir yerde yaşamak istemeyecekler." dedi.

"Kararlılık, güç ve ulusal birliğe" ihtiyaç duyulduğunu savunan Gallant, "Bu, hayatta kalanın ulusal düzeyde kendi değerleri ve birliği açısından en güçlü olacağı bir savaştır, bu bir ulusal kararlılık savaşıdır ve ben Hamas'ı yeneceğimizi söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından Hizbullah ve Lübnan'daki Filistinli gruplar, 8 Ekim'den bu yana İsrail'e roket saldırıları düzenliyor. İsrail'in de karşılık verdiği bu saldırılar ölüm ve yaralanmalara yol açıyor.

Yemen'deki Husiler ise İsrail'i insansız hava aracı ile hedef almış ve Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden gemilere yönelik saldırılar düzenlemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.