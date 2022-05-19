Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu - Haberler

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Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kimsesiz kişi, hastane önünde ölü bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kimsesiz kişi, hastane önünde ölü bulundu.

Kimsesiz olduğu öğrenilen Yusuf Düzgün'ü (60), Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kaldırım üzerinde hareketsiz halde görenler, durumu sağlık görevlileri ile polise bildirdi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Düzgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Düzgün'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri yaptıkları araştırmada, Düzgün'ün kimsesiz olduğunu ve bölgedeki yol kenarlarında, bazen de otellerde kaldığını tespit etti.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altındağ, Hastane, Ankara, Güncel, Haberler

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