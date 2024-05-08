Başakşehir'de Bisiklet Kazası: Yargılama Başladı

Başakşehir'de bisiklet kullanan 17 yaşındaki Atakan Çağlar'a aracıyla çarparak ölümüne neden olan Ilgın Enes Teke'nin yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler Derya Çağlar ve Muharrem Çağlar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan baba Muharrem Çağlar, olay yerinin sol tarafında bisiklet yolu olduğunun tespit edildiğini, o yolu kullanmadığı için oğluna kusur verildiğini söyledi.

Yol ile bisiklet yolu arasında 10 metre genişliğinde refüj bulunduğunu kaydeden Çağlar, oğlunun orada bisiklet yolu olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Çağlar, kaza bölgesinde bisiklet yolu olduğuna dair bir levha bulunmadığını, ara sıra bisiklete binen oğlunun bisiklet yolu olmayan bölgelerde emniyet şeridini kullandığını anlatarak, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Müşteki avukatı Naim Karakaya da tutuksuz yargılanan sanığın adli kontrol hükümlülüğünü iki kez ihlal ettiğini belirterek, mahkemeye getirilip savunma yapmasını ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir'de 26 Haziran 2023'te sanık Ilgın Enes Teke'nin, kullandığı 34 EDG 695 plakalı araçla bisikletli Atakan Çağlar'a çarptığı, ağır yaralanan Çağlar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamede, sanık Teke'nin savunmasında Çağlar'ı gördükten sonra kornaya bastığını ancak zincirleme kazaya sebep olmamak için fren yapamadığını, ortalama hızının 65-70 kilometre olduğunu ve kazada kusuru bulunmadığını öne sürdüğü belirtiliyor.

Sanığın kullandığı aracın kiralık olduğu, araç kiralama şirketinden gelen yazıya göre sanığın olay günü 23.43 ila 23.56 saatleri arasında sürekli ve düzenli olarak ani hızlanma, dönüş ve yavaşlamayla "drift" manevraları yaptığı aktarılıyor.

İddianamede sanık Ilgın Enes Teke'nin hız sınırı 50 kilometre olan bölgede 180 kilometre hızla ilerlediği, olayda asli kusurlu olduğu, Atakan Çağlar'a çarptığını fark ettiği halde frene basmadığı ve aracın yaklaşık 95 metre sonra durduğu anlatılıyor.

İddianamede sanık Teke hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.