Balmorhea Türkiye turnesini Blind'da tamamladı

Teksas'ta kurulan ve "Delibal" filminde kullanılan "Remembrance" şarkısıyla Türkiye'de tanınırlığı artan enstrümantal müzik grubu Balmorhea, üç konserlik Türkiye turnesinin son konserini Blind'da gerçekleştirdi.

Daha önce 4 defa Türkiye'de konser veren ve bu yılki turnelerinde ilk defa 7 Temmuz'da Ankara'da sahne alan grup, "Loess", "Oscuros", "The Myth", "The Winter", "Remembrance" ve "Depth Serenade" gibi parçalarını seslendirdi.

Grubun gitaristi Michael Muller'a piyanoda Rob Lowe, keman ve vokalde Aisya Burns ve çelloda Nino Soberson eşlik etti.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde Balmorhea, Türk hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Muller ve Lowe tarafından 2006'da kurulan grup, şimdiye kadar 7 albüme imza attı.

Balmorhea çok sayıda müzisyenle ortak çalışırken, Fleet Foxes, Mono, Tortoise, Bear in Heaven, Sharon Van Etten, Damien Jurado ve Here We Go Magic ile aynı sahneyi paylaştı.