Balıkesir Zağnospaşa Cami'nde Bayram Namazı

Balıkesir'de bayram namazı için tarihi Zağnospaşa Cami'nde buluşan vatandaşlar, namazın ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Katılımcılar arasında Balıkesir Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yerel yöneticiler de vardı.