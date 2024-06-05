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Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

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Kylian Mbappe'yi kadrosuna katarak takımdaki eksik parçayı tamamlayan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in geleceği merak konusuydu. İspanyol devi, Arda ile ilgili gelecek sezonki planını belirledi. Genç yıldız, önümüzdeki sezon sağ kanatta daha fazla forma şansı bulacak.

Sezonu Şampiyonlar Ligi zaferiyle tamamlayan Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili yeni sezon planı belli oldu.

FORMA GİYME ŞANSI YÜKSEK

Athletic'te yer alan haberde Arda Güler'in yeni sezonda takımda kalmasının beklendiği ve daha fazla süre bulabileceği belirtildi. Kylian Mbappe ve Endrick'in takıma katılmasıyla ön alandaki rekabetin artacağına dikkat çekilirken sağ kanatta Arda Güler'in forma giyme şansının yüksek olduğu kaydedildi.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid'deki ilk sezonunda 3 şampiyonluk sevinci yaşayan Arda Güler, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giydi. Arda Güler, bu sezon 12 maçta süre alırken 6 gol kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kylian Mbappe Real Madrid Arda Güler Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Blackened:

Forma falan giyemeyecek ne romantik milletiz yahu! Finalde Arda nin tırnağı etmeyecek oyuncular oyuna girdi çocuk aklına gelmedi. Ne olur ne olmaz sakatlık çok olur falan diye elde tutuyorlar. O kadroda yer filan bulamaz çocuğu boş yere biz dahi beklentiye sokuyoruz!

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