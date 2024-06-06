6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW

İzleyiciler 6 Haziran Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusunun cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, 6 Haziran Perşembe akşamı televizyonda neler var? 6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, Now

6 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Bahar

05:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Kuruluş Osman

03:50 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

22:30 Aşk-ı Memnu

01:00 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

22:30 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

02:30 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Aramızda Kalmasın

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:15 Uğurlugiller

07:00 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 Gönül Dağı

05:10 Yaşam Başka Yerde

05:30 Lingo Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:15 Gaddar

02:00 Mucize Doktor

04:30 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen