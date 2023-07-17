Balıkesir ile Kütahya arasında orman yangını başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsalında orman yangını başladı. Kütahya'nın Simav ilçesi ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesi arasında ormanlık alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor. Sındırgı ilçesi Simav ilçesine bağlayan kara yolu yakınlarında çıkan orman yangınına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Balıkesir'in yangın söndürme hava gücü Çanakkale yangınında olduğundan dolayı İzmir'den hava desteği talep edildi. Öte yandan, dozerlerle yangın alanının etrafı çevrilerek müdahale ediliyor.