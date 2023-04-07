Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Manyas ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişinin adresine operasyon düzenledi.

Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 144 sikke ve 27 figür ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.