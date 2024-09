2023 Yılında Demir Yollarında 27.1 Milyon Ton Yük Taşıdık

'2023 YILINDA DEMİR YOLLARINDA 27.1 MİLYON TON YÜK TAŞIDIK'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'daki 'Türkiye Buluşmaları' ve ziyaretlerinin ardından sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla toplantı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen buluşmaya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

'DARBE DÖNEMİNDE YAPILAN ANAYASA ARTIK YETMİYOR'

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, STK'lara ve iş insanlarına bu toplantıda kulak vermeye çalıştıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Ekim ayından itibaren yine Türkiye'nin kuşatıcı, kapsayıcı, yeni bir heyecan getirecek kongre süresini de başlatmış olacağız. Ayrıca yine yeni yasama döneminde bir yeni anayasa yapılması süreci Türkiye'de şüphesiz gündem olacak. Çünkü darbelerin döneminde yapılan anayasamızın bize artık yetmediğini düşünüyoruz. Bu anlamda da inşallah bu çalışmaları yürütmüş olacağız. Ben canı gönülden inanıyorum ki yeni anayasada da yine sizlerle beraber görüş alışverişinde bulunup vatandaşımızın, STK'larımızın, iş insanlarımızın ne dediğine mutlaka bakacağız" diye konuştu.

'22 YILLIK DÖNEMDE 32 TANE HAVALİMANI AÇTIK'

Ulaşımın aynı enerji, teknoloji ve iletişim gibi olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Dolayısıyla üretimin her safhasında hayatımızın her aşamasında bulunuyor. Biz son 22 yıllık dönemde AK Parti hükümetlerimizin döneminde 280 milyar dolarlık altyapı ulaşım, iletişim harcaması yaptık ve ben bunu dünyayı gezdiğimizde seyahat ettiğimizde veya ülkemizi ziyaret eden muhataplarımla konuştuğumuzda en gelişmiş ülkeler bile bu rakamlara gerçekten şaşırarak, hayret ederek bakıyorlar. Onun için bunları biz yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bakın 22 yıllık dönemde 32 tane havalimanı açtık. Yani her yıl 1,5 tane havalimanı açtık. ya dile kolay. ve İstanbul Havalimanı da Avrupa'nın en büyüğü dünyanın sayılılarından bir tanesi. Başka ne yaptık? Marmaray yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, biraz önce bahsettim, Çanakkale Köprüsü'nü, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Filyos Limanı'nı, bir taraftan Kömürhan Köprüsü'nü, öbür taraftan Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Samsun'daki yaptıklarımızı biraz bahsettim, yine onlardan bahsetmiş olacağım. Bakın sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol vardı ve sadece neredeyse bir elin parmakları kadar yani 7 tane ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Şu anda 77 ilimiz 29 bin 500 kilometre bölünmüş yolla birbirine bağlanmış durumda. Yine ülkemizi Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 8'inci hızlı tren işletmecisi ülke haline getirdik. 2 bin 251 km hızlı tren hattı yaptık. Şu anda çalışmaları devam edenler var. Projelendirdiklerimiz var ve ihalesini planladıklarımız var. TÜRKSAT 6/A'yı uzaya gönderdik. 250 milyon dolarlık bir projeden bahsediyorum. Parasını bir tarafa bırakın. Bakın Türk mühendislerinin, Türk bilim insanlarının hayata geçirdiği dünyada uydu yapabilen 10 ülkeden bir tanesi haline geldik. Biz artık hem kendi ihtiyaçlarımızı güvenli bir şekilde karşılayacağız hem de dünyaya uydu pazarlayacağız" ifadelerini kullandı.

'2023 YILINDA DEMİR YOLLARINDA 27.1 MİLYON TON YÜK TAŞIDIK'

Bakanlık olarak ihracatı arttırmak istediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"2023 yılında demir yollarında 27.1 milyon ton yük taşıdık. Hava yolunda 4 milyon 447 bin ton yük trafiği yine gerçekleştirdik. 217 limanımızda elleçlenen yük miktarı 521 milyon ton. Yine elleçlenen konteyner miktarı ise 12 milyon 566 bin tüy olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 8 ayında demir yollarında yaklaşık 17.5 milyon ton bu miktarın 7 milyon 842 bin tonu ise sadece iltisak haklarımızda Samsun'da da talep edilen ve bizim de inşallah yaptığımız yapacağımız hatlarda biz bunları taşıdık. Limanlarımızda yine 356 milyon bir rakam gerçekleşti. Geçen senenin yüzde 10 üzerinde olduğunu bu vesileyle söyleyebilirim. Dolayısıyla biz bu çalışmalara devam edeceğiz. Bakanlık olarak ihracatımızı artırmak istiyoruz. Alternatif demir yollarını hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan'dan gelecek olan Zengezur koridorudur. Bu esasında bütün Anadolu'yu baştanbaşa kat edecek ve yine biraz önce bahsettiğimiz Ankara Samsun Hızlı Treni'yle de Samsun Limanı'na bağlanacak olan bir hattır. Aynı şekilde Basra Körfezi'nden başlayıp Faw Limanı'ndan başlayıp bin 200 kilometrede ülkemize gelecek olan demir yolu da ülkemizi bir taraftan kat edecek. Aynı şekilde Sivas üzerinden bu demir yolu da yine Samsun'a bağlanmış olacak. Bütün ülkemizin Ege'sine, Akdeniz'ine ve Kapıkule sınır kapısına kadar bağlanmış olacak. Biz bu koridorlarla beraber ticaretimizi de geliştireceğiz, üretimimizi de geliştireceğiz. Oralarda organize sanayi bölgelerinin kurulmasına biz vesile olmuş olacağız."

Gökhan İÇKİLLİ-Berkay YILDIZ/SAMSUN,