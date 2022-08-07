Bakan Murat Kurum, Üreticilerin Bankalara "1 Milyon 366 Bin 172" Tarım Arazisini Rehin Bıraktığını Açıkladı - Haberler

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Bakan Murat Kurum, Üreticilerin Bankalara "1 Milyon 366 Bin 172" Tarım Arazisini Rehin Bıraktığını Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son 5 yılda bankalara rehin bırakılan tarım arazisi sayısının 1 milyon 366 bin 172 olduğunu açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son 5 yılda bankalara rehin bırakılan tarım arazisi sayısının 1 milyon 366 bin 172 olduğunu açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tapu Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) göre; son 5 yılda bankalara rehin bırakılan arazi sayısını Bakan Murat Kurum'a sordu.

Gürer'in verdiği soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, son 5 yılda "Üzerine rehin tesis edilen taşınmazlarda, taşınmaz vasfı içerisinde; tarla, bağ, incir, kavak, fidan, meyve, meyve, sebze, tarla, çay, bahçe, narenciye, elma, sera, fındık, bahçe, fıstık, pamuk, tütün, pirinç, çeltik, mısır, zeytinlik" arazilerin rehin tesis edilen taşınmaz sayısının "1 milyon 366 bin 172" adet olduğunu açıkladı.

"ÇİFTÇİ 'ÜRÜNÜ SATTIĞIM ZAMAN İLK İŞİM BANKAYA KOŞMAK' DİYOR"

Gürer, "Çiftçi tarlasını rehin bırakıyor, ekim yapıyor. Sonra gidip kredi borcunu ödeyerek tekrar yeni kredi alıyor. Ülkemizde bir yılda 1 milyon 467 bin adet icrada dosya artışı olmuş. Çiftçiye sorduğumuz zaman, 'Ürünü sattığım zaman ilk işim bankaya koşuyorum. Borcumu ödemeye çalışıyorum. Borcumu ödeyemezsem arkasından icrayla karşılaşıyorum' diyor. Çiftçiler, borcu borçla çevirerek çiftçiliğe devam ediyorlar" dedi.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi İklim Değişikliği Murat Kurum Güncel Haberler

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