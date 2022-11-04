BAKAN KASAPOĞLU: TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLERİN VE SPORCULARIN YÜZYILI OLACAK

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye yüzyılına gençlerin ve sporcuların damga vuracağını belirterek, "Biz biliyoruz ki; Türkiye yüzyılına gençler damga vuracak. Biz inanıyoruz ki Türkiye yüzyılına Türkiye'nin sporcuları damga vuracak. Türkiye'nin daha önce temsilci dahi gönderemediği branşlar vardı uluslararası organizasyonlarda. Hep bakardık başka ülkeler bunu nasıl başarmış diye ama artık iş farklı bir eksende. Artık onlar soruyorlar; 'siz bu işi nasıl başardınız?' diye. 68'den fazla branşı en güçlü şekilde destekleyen bir ülkeyiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti'nin '2023 Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Kırklareli'ni ziyaret etti. Kentteki ilk ziyaretinde, Halk Eğitim Merkezi'nde sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve partililer eşlik etti.

'TÜRKİYE'NİN YURT ÖRNEĞİ DÜNYA'NIN HİÇBİR ÜLKESİNDE YOK'

Türkiye'nin her anlamda bir dünya ülkesi haline geldiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, yurt konusunda dünyada başka bir örneğinin olmadığını dile getirdi. Kasapoğlu, "Artık Türkiye bir dünya ülkesi. Her anlamda bir dünya ülkesi. Diplomasisi ile enerjiden tarıma, tarımdan spora, gençlik yatırımlarına kadar bir dünya ülkesi. İşte Türkiye'nin yurtları. Türkiye'nin yurt örneği dünyanın hiçbir ülkesinde yok. 850 binden fazla kapasite ile 800'den fazla yurtla. Talep eden, isteyen her öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Salı günü bütçe komisyonunda açıkladık, 100 kişiden 97'si yurtlarda, bunun başka bir örneği yok. Dedik ya ilk başta; bu çatının altında olmak isteyen herkesi, bu kapıları sonuna kadar açarak, tüm imkanları seferber ederek yurtlarımıza alacağız. Hamdolsun bunu başardık. İşte diyoruz ya genç odaklı, üretken, hizmet odaklı bir siyaset. İşte 21 yılda gelinen netice hamdolsun, gençlerini sadece lafla, bir takım kuru söylemlerle değil, onlara hizmet ederek, onlar için kapıları ardına kadar açarak ortaya konan hizmet anlayışıyla gerçekleşiyor. 500 yurt kapasitesinden 17 kat arttırarak 800 binden fazla kapasiteye ulaştık" dedi.

'KREDİ BORÇLARINDAKİ ENFLASYON FARKLARINI DA TARİHE GÖMDÜK'

Kredi ve burs uygulamasında da büyük kolaylıklar sağlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "500 binden fazla öğrenci, 1 milyondan fazla genç krediler ve burslardan faydalanıyorlar. Dün parlamentomuz yasalaştırdı. Sayın cumhurbaşkanımız 2 ay önce ilan etmişti, gençlerimiz artık aldıkları kredileri aynen aldıkları gibi ödeyecekler. 1961 yılından beri Yüksek Öğretim Kanunu'nda olan enflasyon farklarını da, nasıl harçları da tarihe gömdüysek kredi borçlarındaki enflasyon farklarını da AK Parti olarak sayın cumhurbaşkanımızın genç odaklı siyasetiyle tarihe gömdük, hayırlı uğurlu olsun. İşte genç odaklı siyaset budur; genç odaklı siyaset gençlere umut vermektir, gençlere heyecan vermektir, onların önünü açmaktır, onları desteklemektir. Siyasette, bürokraside, hayatın her alanında gençlerle aynı yolu, el ele, kol kola yürümektir. İşte AK Parti kabinesi Türkiye'nin en genç kabinesi. Türkiye'nin en genç milletvekilleri AK Parti'de, en genç siyasi kadrolar AK Parti'de. Gençlik bizim gücümüz, o nedenle diyoruz ya; Türkiye yüzyılı inşallah gençliğin yüzyılı olacak, dinamizmin yüzyılı olacak. İnşallah Türkiye yüzyılında, bugüne kadar tesis ettiğimiz bu altyapıyı, her alanda başarılı bir şekilde el ele vererek taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİDE DE ÖNCÜLÜĞÜ DEVAM EDİYOR'

Türkiye'nin teknoloji yatırımlarının da devam ettiğini belirten Kasapoğlu, "İşte TOGG, bir araçtan ötesi bir teknoloji hamlesi. Diyoruz ya Türkiye öncü ülke. İşte Türkiye'nin teknolojideki öncülüğü, savunma sanayinden diğer teknoloji alanlarına kadar gümbür gümbür devam ediyor. İstanbul Havalimanımız. Geçtiğimiz cumhuriyet bayramlarından birinde açtığımız. Biz hizmet siyasetiyiz, biz eser siyasetiyiz diye boşuna söylemiyoruz. O yüzden; gelişmiş demokrasisi, hukuk düzeni, bilimi ve sanatıyla hayatın her alanında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefimize adım adım ilerliyoruz. Bu teşkilat 21 yıldan beri gecesini gündüzüne kadar, özveriden kaçınmadan, bu teşkilat bir fedakarlık sembolüdür. Bu teşkilatı da dünyada başka bir örneği yoktur" diye konuştu.

'2023 VE SONRASI SPORUN YÜZYILI OLACAK'

Türkiye yüzyılına gençlerin damga vuracağını da ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Biz biliyoruz ki; Türkiye yüzyılına gençler damga vuracak. Biz inanıyoruz ki Türkiye yüzyılına Türkye'nin sporcuları damga vuracak. Türkiye'nin daha önce temsilci dahi gönderemediği branşlar vardı uluslararası organizasyonlarda. Hep bakardık başka ülkeler bunu nasıl başarmış diye ama artık iş farklı bir eksende. Artık onlar soruyorlar; 'siz bu işi nasıl başardınız?' diye. 68'den fazla branşı en güçlü şekilde destekleyen bir ülkeyiz. Bu çerçevede de her bir branşta iddiası olan bir ülkeyiz. Artık kafilelerimiz şampiyon olma hedefiyle katılıyorlar büyük gruplarda. Hamdolsun hem hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz, hem de yeni hedeflerle daha büyük başarılara yelken açıyoruz. O nedenle diyorum 2023 ve sonrası Türkiye Yüzyılı, sporunun yüz yılı olacak" ifadelerini kullandı.

'20 YILDA 100 YILIN İŞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da, Türkiye yüzyılı kapsamında hem çalışmalarına devam ettiklerini, hem de hedeflerini belirlediklerini kaydetti. Sarıeroğlu, "İnşallah vatandaşlarımızın desteğiyle, emin adımlarla AK Parti olarak, Cumhur ittifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. 2023 seçimlerine çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah milletimizin güveni, milletimizin desteğiyle birlikte, teşkilatlarımızın azimli çalışmalarıyla önemli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, cumhur ittifakı olarak hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 20 yıldır vatandaşımızın desteğini almış güçlü bir davayız, siyasi hareketiz. Liderimizle birlikte her alanda, sanayiden, tarıma, eğitimden sağlığa, çalışma hayatından ulaşıma 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımıza ulaşacak önemli çalışmalar yaptık. Badireler atlattık, her biri bizim için bir sınavdı. Ama Allah'a hamdolsun 20 yılda 100 yılın işini gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.