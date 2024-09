Bakan Göktaş'tan Hatay'a Destek ve Yatırım Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugüne kadar kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşlarımıza ulaştık, her kapıyı çalmaya, her gönle girmeye gayret ettik, odağımızda her zaman bu memleketin vefalı ve fedakar insanları oldu." dedi.

Göktaş, Hatay Valiliğini ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında Vali Mustafa Masatlı'dan bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katılan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Hatay'da yerel seçimlerde büyükşehir belediyesi ve 8 ilçe belediyesini kazanarak büyük bir başarıya imza atıldığını belirten Göktaş, seçimlerin kazanılmasında üstün gayret ve emek sarf eden herkese teşekkür etti.

Bakan Göktaş, Anadolu'nun Akdeniz'e açılan kapısı, hoşgörü ve kardeşlik şehri Hatay'ın aynı zamanda farklı medeniyetler arasında köprü kuran birliğin ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Bu birlik ve beraberlikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarları hep birlikte göğüslediklerini vurgulayan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaşanan acıları dindirmek için birbirimize kenetlendik. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. Bu birliktelikten doğan gücümüzle bir yandan şehirlerimizi inşa ederken diğer yandan ortak değerlerimize sahip çıktık. Bakanlık olarak biz de depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Tüm imkanlarımızı seferber ederek psikososyal destek ekiplerimizle depremden etkilenen kardeşlerimizin yardımına koştuk. Afet alanında ihtiyaç duyulan malzemelerin lojistik planlamasını yaptık, sahada hala aktif bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz."

El ele vererek, Hatay'ı sadece eski günlerine değil, daha parlak bir geleceğe taşımaya kararlı olduklarının altını çizen Göktaş, bunu birlikte gerçekleştireceklerini ve kentin yeniden doğuşuna hep beraber tanıklık edeceklerini söyledi.

Aile ve sosyal hizmetler alanında Hatay'a sağlanan destekler

Herkesi kapsayan bir anlayışla hareket ederek; kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı, engellisiyle 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine hizmetler götürdüklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda aile ve sosyal hizmetler alanında Hatay'a 27 milyar liralık yatırım ve destek sağladık. Şu an Bakanlık olarak, Hatay'da 10 sosyal hizmet merkezimizle ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yanındayız. Politikalarımızın güçlü bir uygulaması olan Aile Sosyal Destek Programı'mızla ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, hizmetlerimizi kişiye özel hale getiriyoruz. Bu kapsamda 2017 yılından bu yana şehrimizde 268 bin hanemize ulaştık. Aile içi iletişimi geliştirmek adına Aile Eğitim Programları düzenliyoruz. Bunun yanı sıra Hatay'da 28 kadın kooperatifimiz var, Valimizle az önce görüştük, kendisi de çok güzel bir projeyi hayata geçirerek. Kadın kooperatiflerimizi güçlendirme projelerini hayata geçiriyoruz, inşallah çok daha ileriye taşıyacağız, Hatay'ı hem Türkiye'de hem dünyada marka haline getireceğiz."

Ev tipi bakım modeliyle hizmet verdikleri 2 çocuk evleri sitesinde, 62 çocuğa koruma ve bakım hizmeti sunduklarını anlatan Göktaş, bugün de açılışını gerçekleştirdikleri Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi ile 80 çocuğa da hizmet vereceklerini belirtti.

Bugün Hatay'da "Sosyal ve Ekonomik Destek" programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 5 bin 210 çocuğun sağlıklı gelişimine katkı sunduklarını ifade eden Göktaş, 16 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

"Evde bakım yardımından 14 bin 481 vatandaşımız faydalanıyor"

Engelli ve yaşlı vatandaşlar için Hatay'daki, 4 özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 300 engelli vatandaşa hizmet verdiklerini dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılması bizim için oldukça önemli. Bu hizmetimiz doğrultusunda Hatay'da evde bakım yardımından 14 bin 481 vatandaşımız faydalanıyor. Tüm bu hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizde bir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile bir Kadın Konukevi'mizin çalışmaları sürüyor. Ayrıca, bir Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bir Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binamızın proje çalışmaları devam ediyor."

Arsuz, Kırıkhan, Dörtyol, Hassa ve Samandağ'da yapacakları yeni sosyal hizmet merkezlerinin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, en kısa sürede de bunları Hatay'a kazandıracaklarını söyledi.

Türkiye'nin, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde pek çok başarıya imza attığını anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşlarımıza ulaştık, her kapıyı çalmaya, her gönle girmeye gayret ettik, odağımızda her zaman bu memleketin vefalı ve fedakar insanları oldu. Tıpkı 23 yıldır olduğu gibi hep birlikte eser siyasetimizle, hizmet siyasetimizle şehrimizi kalkındırmaya, ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz, Hatay da bundan en büyük nasibini alacak inşallah."

AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da Bakan Göktaş'a kente yaptığı ziyaretler için teşekkür ederek Hatay için çalışacaklarını söyledi.