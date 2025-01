Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir ailede kadın güçlüyse, kadın sağlıklıysa o ailede huzur, mutluluk olur, çocuklar da güçlü olur." dedi.

Bakan Göktaş, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonunda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınlar için devrim niteliğinde yenilikler getirdiklerini söyledi.

Kadınların her alanda daha fazla görünür olmasını sağladıklarını kaydeden Göktaş, "28 Şubat'ta bu ülkede neler yaşandığını gördük. Kadınların sırf inançlarından, başörtülerinden dolayı eğitimden, istihdamdan temsiliyete nasıl uzaklaştırıldığını gördük. Ben 2009 yılında Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda buradan milletvekili ablalarımız gelirdi yanıma ve iç geçirirlerdi. Derdi ki 'Böyle şey bizim ülkemizde yok. Sen Brüksel'de başörtünle Meclise giriyorsun? Bizim ülkemizde bu nasıl olmaz.' Hep bu vesayetten dolayı olmadı." dedi.

Sonra Cumhurbaşkanı'nın geldiğini ve bu yasakçı ve vesayetçi zihniyete son verdiğini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Teker teker kadınların önündeki tüm engelleri kim kaldırdı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı. Sizlerle beraber kaldırdı. El ele kaldırdı ve bu minvalde de bunlara göz yumanlar o zamana kadar hep kadın haklarından bahsedenler tabii ki bu yasakları hiçbir zaman dile getirmedi. Kadınlar, kadın haklarından bahsedenler bu vesayetçi sistemden asla söz etmedi."

Kadın haklarından bahsedenlerin başörtülü kadınların temsiliyetinden bahsedildiğinde suskun kaldıklarını da belirten Göktaş, "Şu anda çok şükür gerçek manada kadınlar için fırsat eşitliğinden bahsedebiliriz. Hamdolsun şimdi tüm kadınlar eşit bir şekilde eğitimde, istihdamda, Mecliste, vilayetlerde her tarafta çok güzel temsil ediliyor." dedi.

"Aile ve kadın rekabetçi değildir"

Göktaş, kadın milletvekili oranının yüzde 20'lere ulaştığını ifade etti.

Bu sayıyı yeterli görmediklerini dile getiren Göktaş, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayının artması için katbekat çalışacağız. Kadın öğretim görevli sayısı yüzde 51,6'ya yükseldi. Kamuda çalışan kadın oranımız yüzde 42,66 oldu. Kadın büyükelçi oranımız yüzde 27,3 oldu. Kadın istihdam oranımız yüzde 36 oldu. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 40'ı geçti." diye konuştu.

Kadınların her alanda söz sahibi olduğunu da vurgulayan Göktaş, "Kadınlar daha görünür, daha etkin oldu. Bizlere yasaklarla yılları kaybettirenlere inat bunları tarih unutmayacak. Bizler de unutmayacağız. Bizlere bu yılları kaybettirenlere inat bugün çok daha güçlü bir şekilde her yerde sokakta, iş yerlerinde, temsiliyette, belediyelerde, bakan olarak ve Türkiye'nin her yerinde kadınlar tam ve eşit bir şekilde temsil etmektedir. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı'nın himayesinde inşallah yarın gençler için çok güzel müjdeleri olacak." dedi.

Kadın ve ailenin birbirinin rakibi olmadığını vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Onlar birbirini tamamlayan unsurlardır. Bir ailede kadın güçlü olursa o aile mutlu olur. O çocuklar daha güvende olur. Sizin ailelerimizle derdiniz nedir? Ailelerimiz bizim toplumumuzun güvencesi, temelidir. Biz ne diyoruz? Devlet baba, vatan anadır diyoruz. Dolayısıyla bu topraklarda aileyi güçlendirmek, geleceğimize yatırım yapmak oldukça kıymetli. Tabii ki bunu yaparken ailenin içinde, kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla engellisiyle yaşlısıyla her bireyini güçlendirmemiz lazım. Bunu zaten toplumumuz çok net bir şekilde görüyor."

Göktaş, "Bizim için ailemiz çok kıymetli kadınlar kıymetli, ailenin her bir ferdi kıymetli. Bir ailede kadın güçlüyse, kadın sağlıklıysa o ailede huzur, mutluluk olur, çocuklar da güçlü olur." değerlendirmesini yaptı.

Aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Göktaş, aile yapısını korumak ve geleceğe yatırım yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

Sosyal medyanın riskleriyle çocuklara farklı içerikler sunulduğunu da vurgulayan Göktaş, "Diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Evlerimizin içerisinde oturuyoruz. Çocuklar da birer telefon bizlerde de aynı şekilde. Aile içinde iletişimimizi kuramıyoruz. Nüfus azalıyor diyoruz. Çünkü toplum özellikle pandemi sonrası gitgide yalnızlaşıyoruz." dedi.

Göktaş, "Aileniz bizim için istikbalimiz. İnşallah bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilinde de aileleri daha güçlü kılmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dilek Hanım Çengel'in Kadın Kolları Başkanı seçildiği kongrede, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin de konuşma yaptı.