Bakan Bayraktar: 2026 yeni bir rekor yılı olacak

SABANCI Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen 'Dünyada ve Türkiye'de Enerji Güvenliğinin Bugünü ve Yarını: Kritik Minerallerde Riskler ve Çözümler' temalı konferansta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bizim 2024 yılında ortaya koyduğumuz 2035 yenilenebilir enerji hedefi vardı. Türkiye 2025 yılı itibarıyla, o koyduğumuz hedef itibarıyla 2025 yılında bu büyüme patikasına girmiş durumda. Çünkü biz 2025 yılını yaklaşık 6 bin megavat güneşle ve 2 bin megavatı bulan rüzgarla toplam 8 bin megavatın üzerinde bitireceğiz. Bu patikaya bizim girmemiz, 120 bin megavatlık hedefe gidiyor olmamız çok kıymetli. Dolayısıyla 2026 yılı yenilenebilir de yeni bir rekor yılı olacak" dedi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından Dünya ve Türkiye enerji ve iklim gündeminin güncel konularının ele alındığı konferans düzenlendi. 'Dünyada ve Türkiye'de Enerji Güvenliğinin Bugünü ve Yarını: Kritik Minerallerde Riskler ve Çözümler' temalı konferansa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Sabancı Üniversitesi kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, IICEC direktörü Bora Şekip Güray ve IICEC üyeleri katıldı.

'DÜNYA EKONOMİLERİNİN ELEKTRİKLEŞTİĞİ BİR ÇAĞA GİDİYORUZ'

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada elektrikleşen bir dünyaya gidiyoruz. Dünya ekonomilerinin elektrikleştiği bir çağa doğru giriyoruz. Dünya geneli için söylüyorum. Küresel ısınma kaynaklı özellikle suda yaşayacağımız sıkıntılar belki bizi deniz suyunu arıtma ve bunun için gereken enerji talebinin, elektrik talebinin artacağı bir dünyaya doğru açıkçası bizi itiyor. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde artan bir elektrik talebi var. Türkiye'nin enerji talebi, elektrik talebi geçtiğimiz 20 yılda olduğu gibi önümüzdeki 30 yıllık projeksiyona baktığımızda yine benzer trendde artacağını görüyoruz. 2055'e geldiğimizde şu anda 350 terawatt saat olan elektrik talebimizin 1050 terawatt saatlere, 3 katına çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

'2026 YENİ BİR REKOR YILI OLACAK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2026 yılı bizim için COP31 ev sahipliği, başkanlığı; dolayısıyla iklimle alakalı Türkiye'nin de ortaya bir iddia ve bir hedef koyması lazım. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde yerli kaynaklar, yenilebilir kaynaklar özellikle bu anlamda öne çıkacak. Bizim 2024 yılında ortaya koyduğumuz 2035 yenilenebilir enerji hedefi vardı. Türkiye 2025 yılı itibarıyla, o koyduğumuz hedef itibarıyla 2025 yılında bu büyüme patikasına girmiş durumda. Çünkü biz bu seneyi yaklaşık 6 bin megavat güneşle ve 2 bin megavatı bulan rüzgarla toplam 8.000 megavatın üzerinde bitireceğiz 2025 yılını. Bu çok önemli bir gelişme. Bu patikaya bizim girmemiz, yani o 120 bin megavatlık hedefe gidiyor olmamız çok kıymetli. Dolayısıyla yenilenebilir de yeni bir rekor yılı 2026 olacak. Bu konuda bütün gücümüzle beraber, hep birlikte sektörümüzle beraber bu alana yoğun bir yatırımı bekliyoruz. Dağıtım sektörü için malumunuz 2026-30 dönemi, işte tarife dönemi yapılıyor. Nihai rakamlar açıklanacak ama yaklaşık 1 trilyon liralık 5 yıllık Türkiye genelinde dağıtım şebekesi seviyesinde bir yatırım programı; yatırım, yenileme, bakım programını inşallah EPDK yakın zamanda açıklayacak." 2035'te biz bu 120.000 megavatlık kesintili kaynağı sisteme sağlıklı bir şekilde katabilmek için mutlak surette Türkiye'de elektriği doğudan batıya, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye taşıyacak çok yoğun bir elektrik otobanına, HVDC hatlara, büyük bir elektrik iletim şebekesine; yani biz Türkiye'yi adeta iletim 2.0'a taşıyacak bir yatırım sürecini başlatıyoruz. ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye bu alana sadece yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım yapacak" ifadelerini kullandı.

'YILIN İLK ÇEYREĞİNDE KIRKLARELİ'NDE 840 MEGAVATLIK DOĞAL GAZ SANTRALİNİ DEVREYE ALACAĞIZ'

Bakan Bayraktar, "Yılın ilk çeyreğinde Kırklareli'nde 840 megavatlık bir doğalgaz santralini devreye alacağız. Bunu hakikaten çok önemsiyorum çünkü Türkiye'nin bu kadar kesintili kaynağı mutlaka... Evet nükleer, Akkuyu gelecek ama Türkiye'nin elektrik talebine baktığınızda bu baz yük santralleri ve esnek, özellikle doğalgaz santrallerine ihtiyaç var. Türkiye'nin 2026'da yeni enerji mimarisinde bir depolama konusu var. Bu kapasitelerin yavaş yavaş 2026'dan itibaren devreye gireceğini öngörüyoruz. Yaklaşık 2 bin, 3 bin megavatlık yeni bir kapasitenin burada devreye gireceğini ve geri kalan kapasitelerin de peyderpey devreye gireceğini düşünüyoruz. Ama kafamızda şöyle bir şey var: Türkiye'nin şebeke işletmecisi TEİAŞ'ın kontrolünde bir Türkiye'nin genel makro bir depolama ihtiyacı, depolama master planı ile beraber belki bir planlama çerçevesinde 2026 yılı Türkiye'nin önümüzdeki 10- 15 yılını bu anlamda bir planlamanın içerisinde ve bunun projelendirildiği bir yıl olacak" diye konuştu.

'SAKARYA'DA 4 MİLYON HANEYE SAĞLADIĞIMIZ DOĞAL GAZI 2026 YILINDA İKİ KATINA ÇIKARIYORUZ'

Bakan Bayraktar, "Türkiye petrol ve doğalgazda 2016 yılında "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile yeni bir strateji ortaya koydu. Biz 2026'da 10'ununcu yılımıza geldiğimiz yeni stratejimizde yeni bir büyüme hikayesi yazmak istiyoruz. Gabar'da plato üretimine geldik. Gabar'da 80 bin varillik bir üretim var. Faaliyetlerimizi orada devam ediyor. Yaklaşık 3 bin 500 insanımız orada çalışıyor. Sakarya gaz sahasından 2026 yılında yeni haberler var. Şu anda 4 milyon haneye sağladığımız doğal gazı (günlük yaklaşık 9,5 milyon metreküp) üretimi 2026 yılında biz iki katına çıkarıyoruz. 8 milyon hane doğal gazını artık Sakarya gaz sahasından karşılayacak. FPU (Yüzer Üretim Platformu) hazırlıklarımız bitmek üzere. Üretim üçüncü çeyrekte iki katına çıkacak. 2028 bizim için önemli bir kilometre taşı, önemli bir yıl olacak. Çünkü üretimimiz 4 katına çıkacak. Türkiye Sakarya gaz sahasında günde 40-45 milyon metreküp doğalgaz üretecek. Bunu petrole döndüğünüz zaman yaklaşık 270 bin varillik üretime tekabül eder" dedi.

'500 BİN VARİL PETROL VE DOĞALGAZ ÜRETEN BİR MİLLİ PETROL ŞİRKETİNE SAHİP OLACAĞIZ'

Bakan Bayraktar, "Biz 2028 yılında yeni hiç bir şey olmazsa 500 bin varil petrol ve doğal gaz üreten bir milli petrol şirketine sahip olacağız. Biz Türkiye petrollerini artık Birleşme ve devralmalarla 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeni büyüme hikayemiz bu çerçevede olacak. Mevcut alığımız sahalarda ve ruhsatlarda örneğin Somali'de 2026 yılında ilk sondamızı yapacağız. Oldukça iddialı bir çalışmanın içerisindeyiz. Pakistan'da çok kısa bir süre önce 3 tane offshore sahası ve 2 onshore sahasında ortaklık yaptık. Orada da 2026'da sondaja başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DİYARBAKIR KAYA PETROLÜ AÇISINDAN BÜYÜK BİR POTANSİYELİN OLDUĞU BİR YER'

Bakan Bayraktar, "Bizim Diyarbakır'da başladığımız ankonvansiyonel arama çalışması. Dolayısıyla bunu biz Diyarbakır'da 4 sahada yapacağımız ortaklıkla 24 kuyuluk bir programla önümüzdeki iki yıl içerisinde hayata geçiriyoruz. 2026 yılı ilk yatay sondaj ve çatlatmanın yapılacağı yıl olacak. işlemleri gerçekleştirilecek. Burada elde edilebilecek bir başarı bizim petrol ve doğalgaz sektörümüzde oyun değiştirici etkisi olabilecek bir konu. Dolayısıyla Diyarbakır kaya petrolü açısından büyük bir potansiyelin olduğu bir yer. Bunu 2026 yılında Trakya'ya taşımayı hedefliyoruz. Trakya'da da kaya gazı amaçlı ankonvansiyonel üretimi hayata geçirmek istiyoruz. 2016 yılında Türkiye'nin 30 milyon metreküp olan günlük gazlaştırma kapasitesi bugün 161 milyon metreküpe çıktı. Biz bunu önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 200 milyon metreküpe çıkarmak istiyoruz. Çünkü biz LNG'nin çok önemli bir alternatif gaz kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bize çok önemli esneklikler getirdiğine inanıyoruz. 2026 bizim için önemli bir yıl dedim. Akkuyu'dan ilk elektriği üreteceğimiz yıl olacak. Biz Türkiye olarak nükleerde çok net bir hedef ortaya koyduk. 2050 yılında Türkiye'nin 20 bin MW'lık bir nükleer güce sahip olması lazım. Temmuz ayında yaptığımız Meclisimizdeki kanun değişikliği düzenlemesi hakikaten önemliydi. Bunun etkilerini, bu düzenlemenin etkilerini 2026 yılından itibaren hem yenilenebilir enerji tarafında hem de maden tarafında görmeye başlayacağız. Ancak bunlarla zaten bu koyduğumuz hedeflere ulaşabiliriz" dedi.

'ALTIN ÜRETİMİMİZİ 100 TONA ÇIKARMAMIZ LAZIM'

Bakan Bayraktar, "Nadir toprak elementleri ile ilgili bizim ne yapmak istediğimizi anlatmak isterim. Eskişehir Beylikova bulduğumuz rezerv, aslında bugün daha çok dünya bunu konuşmaya başladı ama çok uzun bir aslında arka plan çalışması var. Biz bu sahada yaklaşık 125 bin metre sondaj yaptık. Şimdiki hedefimiz, 2026'dan itibaren başlayacak hedefimiz şu. Biz bu işin rafinaj kısmında endüstriyel ölçeğe ve yaklaşık yıllık 570 bin tonluk bir kapasiteye çıkmayı hedefliyoruz. Aslında bizim için de bence dünya için de şu anda kritik hale gelen altın üretimi; Türkiye'nin bu konuda ciddi bir potansiyeli var. Altın üretimimizi de Türkiye'ye yakışan en az 100 tona çıkarmamız lazım. Mevcut tesislerimiz, yeni yapılacak hem yerli hem yabancı yatırımcılarımızla Türkiye'nin altın üretimini de artırmayı hedefliyoruz. 2026 bizim Türkiye enerji sektörüne, belki KİT'lerimiz üzerinden veya farklı şekillerde ama yoğun bir dış finansmanın geleceğine hem uluslararası finansal kuruluşlardan hem farklı ticari kuruluşlardan önemli bir dış finansmanın geleceği bir yıl olacağını; farklı finansal enstrümanları hayata geçireceğimizi, ECA'leri (İhracat Kredi Kuruluşları), sukuk ihracını, belki IPO'ları (Halka Arz) düşüneceğimiz bir yıl olacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.