Bakan Akar: Yıl başından itibaren 306 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Bakan Akar: Yıl başından itibaren 306 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Türkiye'nin bölge ve dünya barışına olan katkısına da dikkat çeken Akar, "Başta, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olmak üzere, benzeri girişimlerle bölge ve dünya barışına da katkı sağlanmaktadır. Temennimiz bu dönemde taraflarla yapmakta olduğumuz görüşme ve yazışmalar sonucunda Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın başlangıçta belirlenen koşullarda devamı ve bölgede ateşkesin barış ve istikrarın sağlanmasıdır" dedi.