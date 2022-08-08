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Bahçede çalışırken yorgun mermi isabet eden vatandaş yaralandı

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Bahçede çalışırken yorgun mermi isabet eden vatandaş yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başalan Mahallesi'nde bahçesinde çalışan G.P'ye (37) yorgun mermi isabet etti.

Bel bölgesinden yaralanan G.P, kendi imkanlarıyla gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / İlyas Gün - Güncel

Samsun Canik Güncel Haberler

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