Bağcılar'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini kutlamaya başladı. Meydanı dolduran vatandaşlar sevinç kutlaması yaptı.

Bağcılar'da seçim kutlaması başladı

İSTANBUL - Bağcılar'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferini kutlamaya başladı. Meydanı dolduran vatandaşlar sevinç kutlaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlamak için Bağcılar Meydanı'nı doldurdu. Ellerinde Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı olan vatandaşlar sevinç kutlaması yaptı. Hava fişek atıldı meşale yakıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir," Muhteşem bir zaferle ikinci yüzyılımızın kapasını araladık. Yorgunluğumuzu hemen atarak hem Bağcılarımızda rekor oyla hem de İstanbul'umuzda rekor oylarla hedef 2024 diyoruz. Reise hay hay Kemal'e bay bay" dedi.