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Bağcılar'da Hafriyat Kamyonu Devrildi

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Bağcılar'da toprak yüklü hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BAĞCILAR'da toprak yüklü hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada, kamyon şoförü kabinde sıkıştı. Vatandaşlar tarafından çıkarılan şoför, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 14.40 sıralarında Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde meydana geldi. 34 EOH 048 plakalı hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü Mehmet Rauf Yaman, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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