Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı dinlendi ve 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi. Ayrıca, 15 Temmuz temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, ilahi ve şiirlerin okunmasının ardından dua edildi. Programa katılanlara Bafra Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.