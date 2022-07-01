Babacan'ın Ankara Nallıhan'da Dinlediği Vatandaş: "Ben Eski Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı Yaptım. Şimdi Yaka Silkiyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babacan'ın Ankara Nallıhan'da Dinlediği Vatandaş: "Ben Eski Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı Yaptım. Şimdi Yaka Silkiyoruz"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Ankara Nallıhan’da dinlediği vatandaş, “Ben eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Siz ekonomi bakanıydınız, hızlıydık. İyiydi. Şimdi ben kamuda işçiyim. Şu an izindeyim, ek iş yapıyorum. Şimdi yaka silkiyoruz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ankara Nallıhan'da dinlediği vatandaş, "Ben eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Siz ekonomi bakanıydınız, hızlıydık. İyiydi. Şimdi ben kamuda işçiyim. Şu an izindeyim, ek iş yapıyorum. Şimdi yaka silkiyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Nallıhan'da esnafı ziyaret etti, vatandaşın derdini dinledi.

Bir vatandaş Babacan'a, "Ben de eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Siz Ekonomi Bakanı'ydınız" dedi. Babacan'ın "O dönem iyiydi" demesi üzerine vatandaş, "O zaman hızlıydık. İyiydi. Şimdi ben kamuda işçiyim. Şu an izindeyim. Ek iş yapıyorum. Şimdi yaka silkiyoruz" dedi.

"ALTILI MASADA ALTI PARTİ TEK PARTİ OLMADI"

Babacan, aynı vatandaşın "Altılı masadan ayrılın, biz sizi tek başınıza iktidara getirelim" demesi üzerine "Demin çay içtik, 'Sakın ha ayrılmayın' diyorlar. Kimi öyle, kimi böyle diyor. Biz DEVA Partisi olarak ayrı bir partiyiz. Altılı masaya oturunca altı parti birleşip tek parti oldu değil yani" dedi.

Babacan, ekonomik krizi simit alan bir vatandaşı göstererek anlattı. Babacan'ın "Susamlısına parası yetmedi, susamsızını alıyor. Susamlı simit 5 lira" sözleri üzerine simit alan vatandaş, "Hanım burada, yoksa yemem. Aç giderim" dedi.

"BU HÜKÜMET OLDUKÇA ZAMLAR DURMAZ"

Babacan, bir esnafın "Başkanım bu zamlar dursun istiyoruz artık. Aldığım hiçbir malı bir daha yerine koyamıyorum" sözlerine "Bu hükümet iş başında olduğu sürece zamların durması mümkün değil. Ekonomiyi ayakta tutan adalettir. Adalet olmayınca ekonomi ayakta durmaz, mümkün değil" yanıtını verdi.

ANKA / Güncel

AK Parti Nallıhan gençlik Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title