Aydın'ın Söke ilçesinde refüje çıkan pikaptaki 2 kişi yaralandı
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Söke-Kuşadası kara yolunda ilerleyen pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde refüje çıkan pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Söke- Kuşadası kara yolunda ilerleyen Aysel A. yönetimindeki 35 BAT 954 plakalı pikap, İsmet İnönü Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile pikaptaki yolcu Müslüm Ç, ambulansla Sait Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel