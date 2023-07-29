Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Kemalpaşa Mahallesinin üst kısmındaki makilik alandan duman çıktığını gören vatandaşlar Orman Bölge Müdürlüğüne haber verdi. Orman Bölge Müdürlüğünün hava ve yer ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kemalpaşa Mahallesinin üst kısmındaki makilik alandan duman çıktığını gören vatandaşlar Orman Bölge Müdürlüğüne haber verdi. Orman Bölge Müdürlüğünün hava ve yer ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel