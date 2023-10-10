Aydın İl Müftülüğü, Hac Ön Kayıtları Konusunda Vatandaşları Uyardı

Aydın İl Müftülüğü sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak vatandaşları son günü 11 Ekim olan hac ön kayıtları konusunda uyardı.

2024 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlara yönelik ön kayıtlar 13 Eylül'de başladı. Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenileneceği belirtilirken; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabileceği açıklandı. Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşların müracaatlarını hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabileceği belirtilirken, 0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşların ise belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabileceği, söz konusu yaş aralığında bulunan çocukların ebeveynlerinin kura kat sayılarını etkilemeyeceği kaydedildi.

Aydın İl Müftülüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hac ön kayıtlarının 11 Ekim 2023 Çarşamba olduğunu hatırlatıldı.

E-devlet'te başvuru yapılabilecek

2024 yılı hac ön kayıtları, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek. Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

'2024 Yılı Hac Organizasyonu' ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek. Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek. - AYDIN