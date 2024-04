Kayseri Valiliği'nden Türkiye'de bir ilk! Her mahalleye bir spor okulu

Kayseri'de Valilik çatısı altında tüm resmi devlet kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve müteşebbis oluşumlar birleşerek gençler için Türkiye'de ilk olan bir projeye imza attı. Her mahalleye bir spor okulu açmayı hedefleyen projeye Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları adı verildi. Projede yer alan spor kulüplerinin tüm masrafları, üye olan gençlerin tüm gereksinimleri ve hatta ulaşımları tamamen ücretsiz karşılanıyor. Şu ana kadar 28 mahallede 28 spor kulübü açıldı ve lisanslı sporcu sayısı 8 bine ulaştı.

SPORLA BULUŞMAYAN GENÇ KALMAYACAK

Günümüzde neredeyse her ailenin ortak sorunu çocuklarını bilgisayar, tablet ve telefon gibi dijital bağımlılığa neden olan teknolojik aletlerden uzak tutmaya çalışmak. Öte yandan madde bağımlılığına yönelim korkusu da ebeveynleri ciddi anlamda tedirgin eden konular arasında. Kayseri Valiliği tarafından başlatılan "Her Mahalleye Bir Spor Okulu" projesiyle bu endişe ortamı dağılmaya başlamış durumda.

Kayseri'de, Emniyet, Jandarma, Müftülük, Milli Eğitim gibi resmi kurumların yanı sıra Esnaf ve Ticaret Odaları, Borsa birlikleri, Organize Sanayi Bölgeleri yönetimlerinin bir araya gelmesiyle her mahallede Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları açılmaya başladı.

PROJENİN YAKIN ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLERİ VAR

Bu projenin amacı gençleri kazanarak her türlü zararlı alışkanlıktan korumak ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek. Projenin hedeflerini yakın orta ve uzak anlamda değerlendirmek mümkün. Yakın vadeli hedeflerin başında gençleri teknoloji bağımlılığı, uyuşturucu madde kullanımı, suç ve suça entegre, kavga ve akran zorbalığı ile her tür zararlı alışkanlıktan uzak tutmak. Gençlik spor il müdürlüğüne bağlı antrenörlerin koordinesinde gençlere spor disiplini kazandırmak ve enerjilerini doğru biçimde yönlendirmek, potansiyel becerilerine göre spor branşlarına yönlendirilerek lisanslı sporcular yetiştirmek.

AİLELER SÜRECE DAHİL EDİLİYOR

Orta vadeli hedefleri ise büyükşehirlerde gençler arasında hızla yayılabilen uyuşturucu veya madde bağımlılığına karşı polisiye tedbirlerin yanı sıra toplumsal tedbirleri faydaya dönük olarak hayata geçirmek. Ailelerinde sürece dahil edilmesiyle birlikte çocuklar gerek pedagojik gerekse sportif profesyonellerce kontrol edilebiliyor.

Uzun vadede ise hedef madalyalı şampiyonlar yetiştirmek. Spor disiplini ve sporcu ahlakı ile donanmış olan gençler Erva Spor Okulları dahilinde açılan spor kulüplerinde lisanslı sporcular olarak yetenekleri doğrultusunda farklı spor branşlarında yetiştirilerek, katıldıkları yerel ve ulusal müsabakalarda sporda başarı, şampiyonluklar ve madalyalar hedefleniyor.

SPORCULARIN TÜM MASRAFLARI ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR

Projenin en cazip imkanlarının başında materyallerin spor kulüplerine üye olan gençlerin tüm gereksinimleri malzemeleri, ekipmanları ve hatta ulaşımları dahi bağlı oldukları spor kulüplerince tamamen ücretsiz olacak şekilde karşılanıyor.

28 MAHALLEYE 28 SPOR KULÜBÜ

Proje dahilinde şu ana kadar Kayseri'de 28 mahallede 28 spor kulübü açılmış durumda. Bu sayının artarak devam etmesi hedeflenirken, spor kulüplerine üye olan lisanslı sporcu sayısı ise 8 bin. Ayrıca proje sahası genişletilerek ilçelerde kapsama alındı. İlk etapta Yahyalı, Bünyan, İncesu ve Hacılar ilçelerinde Erva Spor Okulları açıldı. Kayıtların tamamlanmasıyla bu ilçelerdeki spor okullarındaki gençlerde sporla buluşturuldu.

20 FARKLI SPOR BRANŞI BULUNUYOR

Bu spor kulüplerinde ise Basketbol, Çim Hokeyi, Floor Curling, Masa Tenisi, Muaythai, Tekvando, Futbol, Wushu, Karate, Judo, Futsal, Boks, Jimnastik, Dart, Badminton, Güreş, Kickboks, Bilek Güreşi gibi 20 farklı branşta sporcular yetiştiriliyor.

"BU ÜLKENİN FEDA EDİLEBİLECEK TEK BİR GENCİ YOK"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 'Bu ülkenin feda edilebilecek tek bir genci dahi yok. Gençlerimiz çok kıymetli ve ülkemizin geleceği. Her biri kendi içinde özel ve gerçekten potansiyelleri çok yüksek. Biz de bu potansiyeli işleyebilecek, ülkemize ve milletimize faydalı olacak şekilde nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüğümüzde tüm gençleri harekete geçirebilmek adına evrensel bir ortak nokta olarak sporu düşündük. Evde koltukları başında ekranlara gömülmelerine, dijital bağımlılık sahibi olmalarına gönlümüz razı olamazdı. Ancak doğru yönlendirilemeyen, vakitlerini verimli şekilde değerlendirme imkanına sahip olamayan gençlerin sokaklarda bulunması ve çeşitli zararlı alışkanlıklar kazanmaları da tercih edebileceğimiz bir durum değildi. Spor her ne kadar cazip olsa da davette bulunmak tek başına yeterli olmayabilirdi. O nedenle talebi beklemeden arzı sunmak istedik. Her mahalleye spor okulları açarak spor okullarını gençlerimizin ayağına getirdik.' ifadelerini kullandı.

PROJE İLK MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Vali Çiçek, "Türk gencine imkan verildiğinde neleri başarabileceğini şimdiden görmeye başladık. Sporcularımız katıldıkları müsabakalardan şampiyonluklarla, madalyalarla dönmeye başladı. Bu durum bizi aldığımız karar ve uygulamaya başladığımız ERVA Spor Okulları, Her Mahalleye Bir Spor Okulu projemizde motive eden çok güçlü bir unsur." dedi.