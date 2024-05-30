KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2024? Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün var?

2024 yılında okulların kapanma tarihi ve yaz tatilinin başlangıç tarihi, milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. İkinci ara tatilin ardından Pazartesi günü ders başı yapacak olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi oldukça önemli. KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2024? Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün var? İşte detaylar...

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek. Bu tarih, öğrencilerin ve velilerin yaz tatiline girmesi için bekledikleri bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılındaki ara tatiller ve yarıyıl tatili şu şekilde gerçekleşti:

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başladı ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erdi.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlandı.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapıldı.

İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran tarihinde sonlanacak. Bugün 30 Mayıs olması nedeniyle okulların kapanmasına 15 gün vardır. Buna göre 15 gün sonra okullar kapanacaktır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.