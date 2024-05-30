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Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? Instagram neden açılmıyor?

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Sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor. Instagram'a ne olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'ın çöktüğüne dair şikayetler gelmeye başladı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan 2 uygulamaya erişim sorunları yaşıyor. Android ve iOS kullanıcıları akıllı telefonlarında hatayla karşılaşıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Karşılaşılan bu sorunun sadece Türkiye genelinde mi etkili olduğu yoksa dünyadaki diğer kullanıcıların da etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmadı. Arızanın sistemden kaynaklanan bir sorun olduğu tahmin ediliyor.

Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu?

INSTAGRAM'A NE OLDU?

Sosyal medya platformları Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşıyor. Meta'ya ait olan bu platformlarda yaşanan kesintiler, kullanıcıları olumsuz etkilerken konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor.

Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? Instagram neden açılmıyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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