1 Dolar ne kadar, dolar kuru yükseliyor mu? #128184 Bugün (30 Mayıs) dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru Takip!

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EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,9020'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,3 primle 41,1240 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 2.425'ten satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 3.836'dan satılıyor.

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