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1 Dolar ne kadar, dolar kuru yükseliyor mu? #128184 Bugün (30 Mayıs) dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru Takip!

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30 Mayıs 2024 tarihinde doların kaç TL olduğu merakla araştırılıyor. Her gün gündeme gelen 'Dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL?' sorularına yanıtlar haberimizde. Güncel döviz kuru bilgilerini takip etmek isteyenler için detaylar haberler.com'da. 1 Dolar ne kadar, dolar kuru yükseliyor mu? Bugün (30 Mayıs) dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru Takip!

Bugün (30 Mayıs) dolar ne kadar? Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 30 Mayıs 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 30 Mayıs 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,9020'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,3 primle 41,1240 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 2.425'ten satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 3.836'dan satılıyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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