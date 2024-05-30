1 Dolar ne kadar, dolar kuru yükseliyor mu? #128184 Bugün (30 Mayıs) dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru Takip!
30 Mayıs 2024 tarihinde doların kaç TL olduğu merakla araştırılıyor. Her gün gündeme gelen 'Dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL?' sorularına yanıtlar haberimizde. Güncel döviz kuru bilgilerini takip etmek isteyenler için detaylar haberler.com'da. 1 Dolar ne kadar, dolar kuru yükseliyor mu? Bugün (30 Mayıs) dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru Takip!
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EURO NE KADAR?
Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,9020'den satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL yüzde 0,3 primle 41,1240 seviyesinde bulunuyor.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın 2.425'ten satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın 3.836'dan satılıyor.
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