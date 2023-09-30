Aydın Büyükşehir Belediyesi İstasyon Caddesi'ni Yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke ilçesi İstasyon Caddesi'ni baştan sona yeniledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Söke ilçesi İstasyon Caddesi'nde sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarının ardından logo, yaya geçidi ve yol çizgi çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Vatandaşlar; daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Büyükşehir'e ve Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN