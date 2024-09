Asu Kaya: 'CHP'li kadınların elinde iktidarın anahtarı var'

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Pursaklar'da CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kaya, "Toplumun tüm kesimlerini cinsiyet ayırt etmeksizin dinleyen, onun mağduriyetiyle hemhal olan, onu gözeten bir yaklaşımda olacağız. İktidarımızın anahtarı da bu olacak. İşte bu iktidarın anahtarlarından biri de CHP'li kadınların elinde" dedi. Kaya'nın pazar yeri ziyaretinde bir vatandaş, 34 yaşındaki oğlunu geçim sıkıntısından dolayı evlendiremediğini belirterek, "20 yıldır AK Partiliyim. Şu anda değilim. Duyun bunu. Oğlum işsiz, eşsiz, evsiz. Ben soğan almışım karnımı doyurmuşum, oğlum mutlu olmadıktan sonra bana zehir olsun" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Ankara'da ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Akyurt'un ardından Pursaklar'ı ziyaret eden Kaya, önce CHP İlçe Başkanlığı'na gitti. Kaya'yı İlçe Başkanı Hüseyin Benek ve Pursaklar Kadın Kolları Genel Başkanı Halise Gürel karşıladı. Benek, "Zor bir bölge ama biz zorluğa da alıştık. Normal geliyor. Mesela sandık hallediyoruz. Zorlanmıyoruz. Çalışmalarımız iyi çünkü oy oranlarımız yüzde 20 arttı. Pursaklar yenilendi. Genel bir rüzgarın da etkisi var bizim de etkimiz var. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Asu Kaya ise şöyle konuştu:

"Adaylık açıklamamdan sonra en dezavantajlı bölgelerde saha çalışması yapacağımızı esas politikamızı da saha çalışmasının üzerine kurgulayacağımızı, yapılandıracağımızı ifade etmiştim. ve bu bağlamda burada çok ilginç bir diyalog gelişmişti. Pursaklar İlçe Kadın Kolları Başkanımız demişti ki benim orası çok zor demişti. Rozetinize, bu güzel örtünüze neler neler söylendiğini hepimizle paylaşmıştınız. Şimdi bunları tekrar paylaşmayacağım. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Parti genel merkezimizin Türkiye'de, tüm Türkiye'de o değişim rüzgarıyla birlikte kazandığı başarı elbette ki ilçe örgütlerimizin, il örgütlerimizin, tüm kademe yöneticilerimizin, gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın katkılarıyla oldu.

"Sahalarda çalışacağız"

CHP'de her yerde çalışıyoruz biz ama az önce işte Akyurt'taydık. Akyurt'u gördük. Şimdi Pursaklar'dayız. Biraz daha çalışmanın meşakkatli olacağı yerler olacak ama takdir ederseniz az önce Akyurt'ta aslında çok da zorlanmadık biz. Sadece tatlı bir gülümsemeye nezakete hal hatır sormaya bakıyor aslında. Orada karşılaştıklarımızın birçoğu farklı siyasi partilere gönül vermiş, yahut da sadece oy vermiş insanlardır. Ama biz CHP işte böyle herkesle, her bireyle, her yerde kucaklaşacağız el sıkışacağız ve ilk seçimde de bizim iktidar olmamızın esas anahtarlarından biri de bu olacak. Bugün bunun için buradayız, Pursaklar'dayız. Sonrasında Sincan'a gideceğiz. Bugün değil ama bir sonraki Ankara programımız Sincan olmalı. Sonra Altındağ demiştik. Bu sahalarda çalışacağız. Böylelikle buradan başlayarak tüm Türkiye'ye çalışma modelimiz yansıyacak. Kadın esnaflarla, erkek esnaflarla da cinsiyet ayırt etmeksizin, kadın kolu dediğimiz zaman sadece kadınlarla el sıkışan kadınların derdini dinleyen değil toplumun tüm kesimlerini cinsiyet ayırt etmeksizin dinleyen, onun mağduriyetiyle hemhal olan, onu gözeten bir yaklaşımda olacağız. İktidarımızın anahtarı da bu olacak. İşte bu iktidarın anahtarlarından biri de CHP'li kadınların elinde."

Vatandaş: "20 yıldır AK Partiliyim. Şu anda değilim"

Kaya, daha sonra çarşamba pazar yerindeki esnafı da ziyaret ederek, pazar alışverişine gelen vatandaşları dinledi. Bir vatandaş, 34 yaşındaki oğlunu geçim sıkıntısından dolayı evlendiremediğini belirterek, "20 yıldır AK Partiliyim. Şu anda değilim. Duyun bunu. Oğlum işsiz, eşsiz, evsiz. Ben soğan almışım karnımı doyurmuşum, oğlum mutlu olmadıktan sonra bana zehir olsun. Baştakilere zehir olsun" diye konuştu.