ASELSAN Akademi'den 104 mezun

ASELSAN Akademi, yeni mezunlarını verdi. 104 şirket çalışanının daha mezun olmasıyla birlikte, ASELSAN Akademi'yi başarıyla tamamlayanların sayısı 425'e ulaştı.

ASELSAN Akademi 2023-2024 Mezuniyet Töreni, ASELSAN Gölbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, ODTÜ Rektörü ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yozgatlıgil ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol katıldı. Törende 2023-2024 akademik yılı içinde eğitimini tamamlayan 6'sı doktora, 98'i yüksek lisans olmak üzere 104 mezuna mezuniyet anısı olarak madalya takdim edildi. Törende, her anabilim dalı özelinde birinci olan tez çalışması sahipleri ödüllendirildi.

'DÜNYAYA ÖRNEK OLMALI'

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, ASELSAN'ın büyümesinden ve gelişmesinden gurur duyduklarını belirterek, "2016 yılında ASELSAN Akademi düşüncesinin tohumları atılmıştı. ASELSAN Akademi çok önemli bir proje olarak dikkat çekiyor. ASELSAN Akademi'yi kurulduğu günlerde dördüncü nesil üniversite olarak tanımlamıştık. Bunun çok önemli bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Biz de Savunma Sanayii Akademi'yi beşinci nesil akademi olarak tanımlamaya çalışıyoruz. ASELSAN Akademi, sadece lisansüstü eğitim vermiyor, üç eksende değişimi yönetiyor. ASELSAN Akademi'de kurumsal akademinin alçısını oluşturan bütün bileşenleri görüyorum. Bu akademinin dünyada örnek alınması gerekiyor. Sadece yapılan projeler değil, çok fazla fikrin üretim merkezi olarak çalışıyor. ASELSAN Akademi sadece teknik değil, etik ve sosyal yetkinlikler bağlamında önemli kazanımlar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ AKADEMİ MODELİ YOK'

ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil de "ASELSAN Akademi önemli bir iş birliği modelini kapsıyor. Böyle bir başarıya sahip olan ikinci bir akademi modeli yok. Bundan sonra da ASELSAN Akademi'nin başarılı sürecinin devam etmesi yönünde tüm desteği vereceğiz. Nice örnek iş birliği modelleriyle ASELSAN'ın, Milli Teknoloji Hamlesine katkısını artırarak sürdüreceğinden şüphem yok. Böyle bir modelin parçası olduğumuz için mutluyuz" dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, ASELSAN Akademi ile dünyada ilk defa üniversite ve sanayinin en güçlü yanlarını buluşturan yenilikçi bir model oluşturulduğunu kaydetti. ASELSAN ile üniversiteler arasında kurulan organik bağa dikkat çeken Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ASELSAN Akademi'den bugün 104 mezunumuzu uğurluyoruz. Böylece bugüne kadar 425 mezun vermiş olacağız, 625 de öğrencimiz var. Yakında beşinci üniversitemiz olan Hacettepe Üniversitesi'ni bu güzel faaliyete ekleyeceğiz. ASELSAN olarak üniversitelerle her alanda yakın çalışmaya özen gösteriyoruz. Bugün ASELSAN'ın kendi içinde 11 Ar-Ge merkezi var. 27 üniversiteyle 74 Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğini geliştiriyoruz. KUANTAL'da kurduğumuz bir model var. TOBB ETÜ'deki ASELSAN Kuantum Laboratuvarında akademisyenlerin tecrübesiyle çalışanlarımızın araştırma heyecanını buluşturuyoruz. Geleceğin teknolojisi dediğimiz yıkıcı, dönüştürücü, oyun değiştirici alanlarda gelecekteki güvencemiz olacak çalışmaları, bu modelle geliştirerek başarmak istiyoruz. Büyük ve iddialı hedefleri olan ASELSAN'ın, toplumdaki güveni de dalga dalga yayılıyor. Yurt dışından dönüş programımız olan Next Big Move to Türkiye'ye bu yılın ilk sekiz ayında 506 kişi başvurdu. Bu tarihimizde aldığımız en yüksek başvurunun iki katına denk geliyor. ASELSAN Akademi ile katma değeri yüksek teknolojilerin geliştirilmesi sürecini yeni bir boyuta taşıyoruz. ASELSAN Akademi, dördüncü nesil üniversite modelinin en başarılı örneğini oluşturuyor. Program kapsamında ASELSAN personelinin akademik yetkinliğinin artmasıyla savunma sanayi alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesine hız kazandırıyoruz. ASELSAN Akademi'nin 2030 yılında dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketi sıralamasına girme hedefimizin en önemli taşıyıcısı olacağını düşünüyorum."

2017'DE HAYATA GEÇİRİLDİ

ASELSAN Akademi, YÖK ile 1 Ağustos 2017 yılında imzalanan protokol ile hayata geçirildi. Program kapsamında, uygulamalı teknolojik proje ortamı sağlanıyor. ASELSAN Akademi ile tecrübeli üniversite öğretim üyeleri, doğrudan endüstrinin projelerine dahil olabiliyor. Savunma sanayi ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdüren Savunma Sanayii Akademi ile ASELSAN'ın projelerine katkı sunan ASELSAN Akademi, ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmalar yürütüyor.