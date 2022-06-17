Araştırma: Grönland kutup ayıları iklim değişikliğine uyum sağlıyor

Bilim insanları, bir grup Grönland kutup ayısının iklim değişikliğine uyum sağladığını ve yeni avlanma pratikleri geliştirdiğini gözlemledi.

Earth.Org'da yer alan habere göre, Washington Üniversitesinden Kristin Laidre öncülüğünde yapılan araştırmada, bir grup Grönland kutup ayısının hızla ısınan Kutup bölgelerinde değişen iklim koşullarına uyum sağladığı ortaya çıktı.

Küresel sıcaklık yükselmeye devam ettikçe güneydoğu Grönland kutup ayılarının hayatta kalmasını mümkün kılan buzul buzu Kuzey Kutbu'nun çoğu bölgesinde çok hızlı azalıyor. Bu nedenle ayılar eriyen buzulda kalabilmek için daha uzun mesafeler katetmek zorunda kalıyor.

Grönland'ın güneydoğu kıyılarında yaşayan birkaç yüz kutup ayısının, büyük Grönland buz tabakasından kopan tatlı su buzuna güvenmek yerine, fokları avlamak için donmuş deniz suyundan oluşan deniz buzunu platform olarak kullandığı gözlemlendi.

Araştırma, bu kutup ayısı grubunun dünyanın genetik olarak en izole edilmiş grubu olduğunu ve türün bilinen diğer 19 popülasyonundan farklı olduğunu buldu.

Söz konusu grubun genetik soylarının en az birkaç yüz yıldır diğerlerinden neredeyse tamamen koptuğu kaydedildi.

Bu kutup ayılarının uzun süre oruç tutma yeteneğine sahip olduğu ancak hayatta kalmak için 100 ila 180 gün sonra yemek yemeleri gerektiği aktarılan araştırmada, bu ayıların boyutlarının daha küçük olduğuna, yavaş çoğaldığına ve hayatta kalabilme konusunda kolay adaptasyon sağladığına işaret edildi.

Araştırma, Science dergisinde yayımlandı.