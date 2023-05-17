Aras Kargo, 'Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz' projesi kapsamında Samsun kıyılarını temizledi

Aras Kargo'nun çevresel sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda oluşturduğu 'Doğa Dostu Araslar' platformu, TURMEPA Deniz Temiz Derneği iş birliğiyle Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz projesi kapsamında Türkiye'nin kıyılarını temizlemeye devam ediyor. Şirket çalışanları ve aileleri, Samsun Çobanlı İskele Sahili'nde toplam 31,5 kilogram atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attığı Samsun kıyıları 'Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz' projesi kapsamında temizlendi.

Aras Kargo'nun çevresel sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2014'te oluşturduğu "Doğa Dostu Araslar" platformu, TURMEPA Deniz Temiz Derneği iş birliğiyle Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz projesi kapsamında Türkiye'nin kıyılarını temizlemeye devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı arifesinde Aras Kargo'nun 100 gönüllü çalışanı ve aileleri, Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk'ün Bandırma Vapuru'ndan inerek Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'un kıyılarını temizledi. Şirket çalışanları ve aileleri, Samsun Çobanlı İskele Sahili'nde toplam 31,5 kilogram atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Proje kapsamında şimdiye kadar 4 tondan fazla atık toplandı.

Kıyı temizliğine Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, Aras Kargo yöneticileri ile birlikte şirketin bölge çalışanları ve aileleri katıldı. Etkinliğe katılan Doğa Dostu Araslar, kıyı temizliği öncesinde 19 Mayıs ve Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Onur Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

AYYARKIN: BU GÜZEL VATANI GELECEK NESİLLERE, YARINA TAŞIMAK İÇİN TOPLANDIK

"Sürdürülebilirlik Rotası" olarak adlandırdıkları bu yolculuk için 2022 yılında sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlandıklarını söyleyen Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin 81 iline ulaşmakla kalmayıp, sınırları aştığımız, Avrupa'ya teknoloji ihraç eden bir yapıya taşıdığımız Aras Kargo'da, 'Yarına Taşıyoruz' projesiyle ülkemizin ormanlarını, denizlerini ve kaynaklarını korumak için Doğa Dostu Araslar ile gönüllü olduk. Bu kapsamda değerli iş ortağımız Turmepa'nın katkılarıyla "Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz" diyerek son 7 yılda Türkiye'nin 16 farklı kıyısında, 4 tondan fazla atığın denizlere karışmasını önledik. Bugün de burada 19 Mayıs arifesinde Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı kıyıları temizlemenin gurur ve heyecanını taşıyoruz"