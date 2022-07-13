Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3) - Haberler

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Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)

Demirören Haber Ajansı - Mehmet İnan - Güncel
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Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)

CENAZESİ ARDAHAN'DA GÖNDERİLDİBursa'nın Mudanya ilçesinde antrenman amaçlı denizde at yüzdürürken boğulan apranti Uğurcan Demirbaş'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

CENAZESİ ARDAHAN'DA GÖNDERİLDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde antrenman amaçlı denizde at yüzdürürken boğulan apranti Uğurcan Demirbaş'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Demirbaş'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Ardahan'a götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Bursa Adli Tıp Kurumu Ardahan Mudanya Bursa Güncel Haberler

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