Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)
Demirören Haber Ajansı - Mehmet İnan - Güncel
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CENAZESİ ARDAHAN'DA GÖNDERİLDİBursa'nın Mudanya ilçesinde antrenman amaçlı denizde at yüzdürürken boğulan apranti Uğurcan Demirbaş'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
CENAZESİ ARDAHAN'DA GÖNDERİLDİ
Bursa'nın Mudanya ilçesinde antrenman amaçlı denizde at yüzdürürken boğulan apranti Uğurcan Demirbaş'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Demirbaş'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Ardahan'a götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel