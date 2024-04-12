Antalya Konyaaltı'ndaki teleferik kazasıyla ilgili müfettişler görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya Konyaaltı'ndaki teleferik kazasıyla ilgili Mülkiye müfettişleri görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya X hesabından, "Bugün Antalya Konyaaltı'nda yaşanan teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklaması yaptı.