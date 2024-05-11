Ankara'nın Pursaklar ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Esenboğa Havalimanı yolunda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta geçerek karşıdan gelen otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Esenboğa Havalimanı yolunda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta geçerek karşıdan gelen otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.