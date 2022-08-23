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Son dakika haberleri... Ankara'da otomobildekilere silahlı saldırı; 1 yaralı

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Edinilen son dakika haberine göre ANKARA'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücünün babası Ümit Y. ağır yaralandı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücünün babası Ümit Y. ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile, başka araçtan tabanca ile ateş açıldı. Sürücü Ahmet Y., babası Ümit Y.'nin yaralandığını fark edince aracı durdurdu. Bu sırada şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Y., ameliyata alındı. Ümit Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Ümit Y. ve Ahmet Y.'nin akrabası olduğu belirtilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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