Ankara Devlet Opera ve Balesi bale başkoreografı Almula Özlem hayatını kaybetti

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) bale başkoreografı Almula Özlem, tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Almula Özlem kısa bir süre önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Sanatçı için yarın saat 13.00'te Opera Sahnesi'nde tören yapılacak. Törenin ardından, Almula Özlem, Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde ikindi namazı vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son olarak La Bayadere balesinde repetitörlük yaptı

1978 Ankara'da doğan Almula Özlem, 1985'te Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü çocuk balesi bölümüne girdi ve misafir çocuk sanatçı olarak dans etti.

1989'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı'na giren sanatçı, 10 yıllık konservatuvar eğitimini, üstün başarısı dolayısıyla iki yıl sınıf atlayarak, yüksek lisans derecesiyle bitirdi. Özlem, 1995'te kazandığı burs ile Kanada'da Royal Winnipeg Bale Okulu'nda öğrenim gördü.

Devlet Opera ve Balesi'nde 1998'de profesyonel hayatına başlayan Özlem, Türkiye'yi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nde düzenlenen Bale Yarışması başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında pek çok yarışmada temsil etti.

Sanatçı, son olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin şubat ayında sahneye koyduğu La Bayadere balesinde repetitörlük yapmıştı.