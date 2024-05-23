Ankara'da Ukrayna ve Belçika Büyükelçilikleri tarafından düzenlenen panelde küresel gıda güvencesi tartışıldı

Ukrayna ve Belçika'nın Ankara Büyükelçiliklerinin katkılarıyla başkentte "Küresel Gıda Güvencesinin Sağlanması" genel başlığı altında 2 panel gerçekleştirildi.

"Küresel Gıda Güvencesinin Sağlanması" konulu panellerin açılışı, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Oleksandr Bankov, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ ve Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'nin konuşmalarıyla başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı moderatörlüğündeki "Küresel Dayanışma: Yaşam Hatlarını Korumak" panelinde, Belçika Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Jan de Pauw, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Dış Politika Enstitüsü Başkanı emekli Büyükelçi Hüseyin Diriöz ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar konuştu.

De Pauw, küresel ölçekte uygun fiyatlı gıdaya erişim konusuna önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, Ukrayna'nın ihracatıyla küresel gıda güvenliğinin sağlayıcılarından biri olduğunu söyledi.

Büyükelçi Vacek de gıda güvencesi konusunda, Kovid-19 salgını ve yerel çatışmalar gibi tedarik zincirini aksatan durumlara işaret etti.

Vacek, "Çatışmalardan kaynaklanan aksaklıklar sadece üreten tarafta değil, aynı zamanda tüketici ve tedarik zincirinde de meydana gelmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin "denge" politikası

Diriöz, konuşmasında, Türkiye'nin taraflar arasında "dengeli" bir yaklaşım izlemesinin önemini vurgulayarak Kovid-19 salgını, tedarik zincirindeki sıkıntılar, iklim değişimi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi durumların düşük ve orta gelirli ülkelerde halihazırda devam etmekte olan gıda krizini daha da derinleştirdiğini kaydetti.

"Rusya'nın saldırganlığı küresel bir tehdit"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, gıda krizi konusunun küresel olarak ele alınmasını önemli bulduğunu söyleyerek "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı yalnızca Avrupa için değil, küresel bir tehdittir. Gıda güvenliği de bir bütün olarak küresel güvenliğin bir parçasıdır. Küresel toplum, Rusya'yı normale döndürmek için sorumluluk almalı ve savaş güçlerini topraklarımızdan çıkararak normal yaşamı ve gıdalar için normal tedarik yolunu başlatmalıdır." diye konuştu.

"309 milyon insan şiddetli açlık çekiyor"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Jessie Thomson'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Küresel Güney: Gıda Kaynaklarını Daha Sağlam Hale Getirmek" panelinde de Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corinne Fleischer, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ve "GOAL" sivil toplum kuruluşunun ülke direktörü Aleksandar Milutinovic katıldı.

Fleischer, dünyadaki açlığın "ciddi" derecede arttığını belirterek "309 milyon insan şiddetli açlık çekiyor ve bunların 4 ila 6 milyonu açlıktan ölmeye doğru ilerliyor. Çoğu Gazze'de olmak üzere Güney Sudan ve Mali'de de 1,1 milyon insan açlıktan ölmekte." ifadelerini kullandı.

Bu durumun, "iklim, çatışma ve maliyetten" kaynaklandığını kaydeden Fleischer, "Gıda enflasyonu, ailelerin ihtiyaç duydukları gıdayı artık satın alamamalarına neden oluyor." şeklinde konuştu.

Fleischer ayrıca, Türkiye'nin "insani yardım" konusunda çok önemli bir ortak olduğunun altını çizdi.

Konuşmacılardan Kireçci, gıda kıtlığı konusunda, "Zorlukları görmezden gelemeyiz Afrika ve Güneydoğu Asya'da olmak üzere ne yazık ki insanlar açlıktan ölüyor. Buna Gazze de eklendi." dedi.

"Az doğal kaynakla daha fazla üretim modeli"

Büyükelçi Salas da Arjantin'in gıda güvencesine yönelik politikalarına ilişkin, "(Arjantin), daha az doğal kaynakla daha fazla üretim modeli çerçevesinde tarımsal gıda sistemlerini iyileştirmek için tarım uygulamalarını ve teknolojilerini ortaklarıyla paylaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Arjantin'in tarımsal ürünlerde daha iyi verimi teşvik etmek için sürdürülebilir uygulamaları benimsediğini belirten Salas, "Gıda üretimini artırmak için yerel tarım sistemlerini geliştirmenin iklim zorluklarının üstesinden gelmeye de yardımcı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Büyükelçi Rashidi de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin gıda güvencesi konusunda sıkıntı yaşayan ülkelerden biri olduğunu söyleyerek, son 30 yılda durumun daha da "kötüleştiğini" ifade etti.

Rashidi ayrıca, "WFP verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, yaklaşık 27 milyon insanın akut gıda güvensizliği durumunda olması ve çoğunun insani yardımdan faydalanması nedeniyle dünyada gıda güvensizliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Panelde son sözü alan Milutinovic de dünyadaki gıda krizinin ciddiyetiyle ilgili bilgi paylaştı.