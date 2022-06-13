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Ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

ARNAVUTKÖY'de ambulansa yol vermeyerek sol şeridi kapatan sürücüye 427 lira idari para cezası kesildi.

ARNAVUTKÖY'de ambulansa yol vermeyerek sol şeridi kapatan sürücüye 427 lira idari para cezası kesildi.

Arnavutköy'de sol şeritte ilerleyen minibüs sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Arnavutköy Güncel Haberler

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