Almanya Başbakan Yardımcısı İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı

Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Gazze'de yaptıklarıyla uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladığı İsrail'in sınırları aştığını söyledi.

Habeck, Almanya Anayasası'nın kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen "Demokrasi Şenliği"nde vatandaşların sorularını yanıtladı.

Bir katılımcının, Alman hükümetinin, İsrail'e verdiği askeri destek konusunda kırmızı çizgilerinin neler olduğunu sorması üzerine Habeck, Alman hükümetinin birçok kez Refah'a saldırının yanlış olduğunu ve İsrail'in bu saldırıyı yapmaması gerektiğini söylediğini belirtti.

İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Habeck, "Açlık, Filistin halkının çektiği acılar ve Gazze Şeridi'ndeki saldırılar, uluslararası hukukla bağdaşmıyor. Yani gerçekten de öyle, İsrail orada sınırları aştı. Bunu yapmamalı." dedi.

Habeck, ayrıca Hamas'ın silahları bırakması durumunda savaşın hemen sona erebileceğini savundu.