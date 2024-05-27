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Alman Yüzbaşı Rusya'ya Casusluk Yaptığı İçin Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Alman Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir yüzbaşı, Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yüzbaşının askeri açıdan hassas bilgileri Rusya'ya verdiği belirtildi. Ayrıca yüzbaşının aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisine (AfD) üye olduğu ancak daha sonra parti üyeliğinden ayrıldığı ifade edildi.

Alman Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir yüzbaşı, Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki subayın askeri açıdan hassas bilgileri Rusya'ya vermekten suçlu bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, subaya 3,5 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Mahkemede suçunu itiraf eden yüzbaşı, 9 Ağustos 2023'te gözaltına alınmıştı.

Yüzbaşının Rusya lehine casusluk yaptığı dönemde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisine (AfD) üye olduğu daha sonra parti üyeliğinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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