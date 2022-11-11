Alman Ceo'lar Çin-Almanya İlişkilerinin Pragmatik Olması Gerektiğini Savundu

BERLİN, 11 Kasım (Xinhua) -- Almanya'nın günlük gazetelerinden birinde Perşembe günü yayımlanan bir ortak görüş makalesinde, aralarında BASF ve Siemens'in de bulunduğu Almanya'nın önde gelen şirketlerinin bazılarının liderleri, Çin ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye...

Almanya'nın Duisburg kentinde Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi (Chongqing) tarafından işletilen Çin-Avrupa yük trenlerinin 10.000'inci seferinin karşılama töreninden bir sahne, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

BERLİN, 11 Kasım (Xinhua) -- Almanya'nın günlük gazetelerinden birinde Perşembe günü yayımlanan bir ortak görüş makalesinde, aralarında BASF ve Siemens'in de bulunduğu Almanya'nın önde gelen şirketlerinin bazılarının liderleri, Çin ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik pragmatik bir yaklaşım çağrısında bulundu.

Görüş yazısında Alman şirketlerinin dinamik biçimde genişleyen Çin pazarındaki varlığının Alman ekonomisinin çıkarlarına da hizmet ettiği kaydedildi. Merck, Bosch, Trumpf, Heraeus, Schaeffler ve Hamburg Limanı liderleri tarafından ortaklaşa kaleme alınan makale, Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yayınlandı.

Makalede, şirket liderlerinin, Çin ile ikili iş ilişkilerini genişletmenin karşılıklı avantajları olarak gördükleri sıralanıyor. İş insanları, Almanya açısından faydaların, diğerinin yanı sıra, Çin ile ilgili ekonomik faaliyetlerle bağlantılı işlerin sayısıyla ölçülebileceğini belirtti.

Bu yıl, Çin ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü kutlanıyor. Makalede, bu 50 yıl boyunca Çin'in "800 milyon insanı yoksulluktan kurtarıp modern bir orta sınıfa taşıyarak muazzam bir büyüme kaydettiği" belirtildi. Almanya'nın bu gelişmeye teknoloji transferleri, ihracat ve yatırımlarla katkıda bulunduğu da makalede yer aldı.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde bulunan inşa halindeki BASF Zhanjiang Verbund tesisleri görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Şirket liderleri, ivmeyi korumak için hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) düzeyinde Çin'e pragmatik, çıkar esaslı bir yaklaşım görmek istiyor. Makalede, "Çin'e sırt çevirmek bizi bu fırsatlardan mahrum eder" ifadesi yer aldı.

Makale, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ilk resmi Çin ziyaretinden bir hafta sonra yayımlandı. Kendisine BASF CEO'su Martin Brudermueller de dahil olmak üzere üst düzey Alman iş dünyası temsilcileri eşlik etmişti.

Görüş yazısında, "iklim değişikliğiyle mücadelede doğal ortaklar" olan iki ülke arasındaki karşılıklı yarar sağlayan yeni işbirliği alanlarından biri olarak ekonominin ve toplumun sürdürülebilirliğinin altı çizildi.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Medikal Cihazlar ve Sağlık Ürünleri Sergi Alanı'ndaki bir Siemens PET/CT cihazı, 6 Kasım 2021. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

Görüş yazısında, genişleyen bir Çin pazarındaki ölçek ekonomilerinin, tehlikeli derecede iklim değişikliğinden kaçınmak için vazgeçilmez olan yeni iklim dostu teknolojilerin piyasaya sürülmesini hızlandırmaya yardımcı olabileceği kaydedildi.

Halen Almanya, Çin'in Avrupa'daki en önemli ticari ortaklarından biri. Çin ise peş peşe altı yıldır Almanya'nın en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.